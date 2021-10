GdS – Gol, assist e recuperi: Inter, Dzeko risolve problemi. Le vedove di Lukaku…

L'attaccante bosniaco dell'Inter, Edin Dzeko, è stato assoluto protagonista nella sfida di Champions contro lo Sheriff

La sua forza tranquilla è servita all'Inter nel momento necessario per trovare la strada giusta e scacciare i fantasmi tornati improvvisamente a svolazzare sopra a San Siro. Ci è voluta ancora una volta la classe di Edin Dzeko per regalare una vittoria importantissima all' Inter nella terza gara del Gruppo D di Champions League.

Il bosniaco ex Roma ha messo in fila un gol e un assist a 35 anni e 216 giorni: è il più vecchio a riuscirci in una partita di Champions da Drogba nel novembre 2014, che aveva quasi 37 anni. Prima la rete al volo, meravigliosa, sulla spizzata di Vidal sugli sviluppi dell'angolo di Dimarco; poi quel "passaggetto" - come lo ha definito La Gazzetta dello Sport - che ha aperto le acque per il cileno nell’azione del 2-1.