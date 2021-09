GdS – Inter, altri 2 mila posti per l’esordio in Champions: il Real Madrid rinuncia

Novità relativa alla vendita dei biglietti a tre giorni dall'esordio in Champions League tra l'Inter e il Real Madrid

Altri 2 mila posti a disposizione dei tifosi nerazzurri. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la decisione del Real Madrid di rinunciare ai posti riservati al 'Meazza' ai propri tifosi in vista dell'esordio di Champions League consente all'Inter di avere altri biglietti a disposizione per la vendita.