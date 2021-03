Moviola GdS / Inter-Atalanta: Mariani, prova matura. Gol ok, Romero-Bastoni…

La moviola de' La Gazzetta dello Sport all'indomani della sfida tra l'Inter e l'Atalanta a San Siro, diretta dall'arbitro Mariani

Grande prestazione dell'arbitro Maurizio Mariani in occasione della sfida tra l' Inter e l' Atalanta a San Siro, gara valida per il 26esimo turno di Serie A . Per La Gazzetta dello Sport il direttore di gara è da 7: "Prova matura, con sbavature minime (e un paio di fischi mancati qua e là) e poco rilevanti sull'andamento della gara. Bene anche l'assistente Bindoni sulla confusione che precede il gol di Skriniar: Bastoni non è in fuorigioco e il check del Var conferma".

Il quotidiano analizza gli episodi del match: "Partita intensa, fisica, ma gestita bene da Mariani. A deciderla il gol di Skriniar in un’azione convulsa: Bastoni è tenuto in gioco da Maehle sul tocco di testa di De Vrij, prima di servire lo slovacco (c’è anche un’entrata sospetta di Gosens) per il tiro vincente. Rapido il check del Var, rete valida. L’arbitro estrae due soli gialli nei 90’: uno è per Conte, che al 12’ reitera nella protesta, l’altro per Romero, che al 59’ commette un fallo imprudente su Lautaro. L’ammonizione era stata risparmiata in precedenza allo stesso Romero (entrata su Lautaro) e ad Hakimi (intervento su Pessina) in due situazioni simili, in cui si poteva configurare un’azione potenzialmente pericolosa: il metro di Mariani è però coerente. Al 77’ timida protesta di Romero per un abbraccio di Bastoni in area interista su di un corner: entrambi sembrano usare le mani, l’episodio è di difficile valutazione per l’arbitro in campo e non ammette intervento del Var. Mancano un paio di fischi: Vidal su Malinovskyi, Barella su Zapata. Quello al 36’ (Djimsiti su Lukaku), poteva invece essere evitato: la palla arriva Vidal in una condizione vantaggiosa".