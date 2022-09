Pagelle GdS / Inter-Bayern: si salvano Lautato e Dzeko, Dumfries sbaglia tutto. Onana…

I giudizi del quotidiano all'indomani della sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Bayern Monaco in Champions

L'Inter non riesce a rialzarsi. Dopo il ko in rimonta nel derby contro il Milan, i nerazzurri cadono a San Siro contro il Bayern Monaco nella prima della fase a gironi di Champions League.

L'unico che ci prova, secondo La Gazzetta dello Sport, è Lautaro Martinez (6), il migliore dei suoi: "Vien da pensare, a vederlo sgomitare sui palloni alti e buttandosi in tackle su quelli bassi, che tra i nerazzurri in campo sia l’unico all’altezza di una serata così. I palloni giocabili utili passano dalle sue parti con la stessa frequenza di un treno ad alta velocità in una stazione di provincia, a maggior ragione se Dzeko gioca più indietro di lui di 15 metri. Uomo di lotta, lo scatto di nervi dopo il 90’ la dice tutta: l’Inter si è arresa prima di cominciare".