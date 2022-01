GdS – Inter, Calhanoglu resta ‘sospeso’: atteso il Giudice Sportivo. L’errore del Bologna…

La situazione di Hakan Calhanoglu in vista della sfida contro la Lazio: atteso il comunicato del Giudice Sportivo

Continua ad essere in bilico la presenza di Hakan Calhanoglu contro la Lazio , nella sfida valida per il 21° turno di Serie A e in programma domani sera a San Siro. Per capire se il turco sarà a disposizione bisognerà attendere il comunicato del Giudice Sportivo, atteso per oggi.

Calhanoglu, infatti, al momento resta "sospeso": in caso di gara sub judice, il turco sarà costretto a saltare la gara contro la Lazio. Come spiega La Gazzetta dello Sport, a cambiare le carte in tavola potrebbe essere la distinta caricata per errore dal Bologna, che ora rischia la sconfitta per 0-3 a tavolino.