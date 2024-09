Le scelte di formazione e i cambi di Simone Inzaghi non hanno convinto fino in fondo. Il senno di poi aiuta, ma il ritardo di condizione di alcuni avrebbe forse suggerito qualcosa di diverso. E' il caso, ad esempio, di Mkhitaryan, che ha faticato e non poco, al di là dell'episodio del gol di Pulisic. Per questo, qualcosa potrebbe cambiare in mezzo al campo già dalla trasferta di Udine. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport: