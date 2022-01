GdS – Inter, contatti con l’agente di Caicedo: operazione fattibile, i dettagli

Il club nerazzurro torna sull'attaccante ecuadoregno ex Lazio e ora al Genoa: può essere il colpo in attacco a gennaio

"Caicedo, neppure a dirlo, è un nome gradito a Inzaghi. I due alla Lazio hanno stretto un rapporto solido, l’attaccante svolgeva alla perfezione il ruolo di riserva, poi decisiva una volta entrato in campo. Era un profilo che l’Inter aveva valutato anche in estate, ma sarebbe stato difficile andare a colloquio con Lotito dopo l’affare Inzaghi. Caicedo è poi passato al Genoa ma la storia non è mai decollata. Il suo impiego, anche per via di alcuni infortuni, è stato marginale: 8 presenze in campionato, appena 253 minuti complessivi, praticamente poco più del nulla. Da Genova va considerato in uscita, nulla è cambiato dopo l’arrivo del nuovo allenatore Blessin. E l’operazione sarebbe fattibile in prestito, condizione necessaria per il mercato dell’Inter, a maggior ragione per un intervento che non viene considerato strutturale, ma legato all’emergenza".