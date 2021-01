GdS – Inter, Conte studia la formazione anti-Crotone: Sanchez recupera, ecco la probabile

Pochi dubbi per Antonio Conte in vista della sfida casalinga contro il Crotone, in programma domani alle 12:30 nel ‘lunch-match‘ a San Siro. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Inter è intenzionato a schierare il 3-5-2 con il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a capitan Handanovic.

A centrocampo spazio a Barella e Vidal accanto a Brozovic, con Hakimi e Young ad agire sulle fasce. In avanti toccherà alla coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez scardinare la difesa del Crotone. Secondo il quotidiano, Alexis Sanchez sarà in panchina insieme a Eriksen, Perisic e Sensi. I nerazzurri vanno a caccia della vittoria numero 8 di fila in campionato e al momento hanno un ritardo di una sola lunghezza dalla capolista Milan.