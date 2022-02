GdS – Inter, dominio senza sostanza. Brozovic nella vecchia versione. Dai tempi di Spalletti…

L'analisi della Gazzetta dello Sport all'indomani del pari per 0-0 in campionato tra il Genoa e l'Inter a Marassi

Alessandro De Felice

L'Inter manca ancora una volta l'appuntamento con il successo. I nerazzurri di Simone Inzaghi non approfittano del mezzo passo falso del Milan a San Siro contro l'Udinese e non vanno oltre lo 0-0.

"Quattro partite di fila senza vittorie in campionato i nerazzurri non le mettevano insieme dal 2018, c’era ancora Spalletti - sottolinea La Gazzetta dello Sport -. Ma forse preoccupano di più le tre partite consecutive (Liverpool compreso) senza gol che certificano il malessere offensivo. Dalla rete di Dzeko al Napoli si sono contate 53 conclusioni senza gol. Ieri, come nel derby, come con il Liverpool e con il Sassuolo: dominio senza sostanza".

La squadra di Inzaghi sta vivendo un momento di difficoltà e non riesce a tornare quella che fino a poche settimane fa incantava a suon di gol e di prestazioni di livello:

"Al momento l’Inter non riesce più a esprimere il calcio allegro che ha caratterizzato il suo girone d’andata, per il calo improvviso di alcuni protagonisti e perché le gambe non girano più come prima, forse perché trattenute dalla testa, intossicata dal momento critico. Barella, quasi sempre il migliore prima di Natale, ieri è stato il peggiore, irriconoscibile".

Tra i protagonisti in negativo c'è Marcelo Brozovic, autore di una prova deludente. Un passo indietro da parte del croato, che non riesce a brillare:

"Abbiamo parlato tanto dell’assenza di Brozovic contro il Sassuolo. Ieri c’era, ma nella vecchia versione, non in quella smagliante dell’andata. Sotto ritmo lui, sotto ritmo tutta l’Inter che ha avuto un possesso esagerato (72%), ma inutile. mancato anche il furore per reagire al momento. L’Inter comunque comanda, ma è un possesso sterile come un deserto, soprattutto perché Brozovic c’è, ma non c’è. È mancato tanto contro il Sassuolo, ma a Marassi ha portato in campo la sua versione antica: un giocatore nervoso, molle, a ritmo lento, pasticcione".