GdS – Inter, Dzeko regista offensivo: soluzione logica e funzionale. E gol ‘alla Lukaku’

La Gazzetta dello Sport analizza la prima prestazione dell'attaccante bosniaco Edin Dzeko con la maglia dell'Inter

Pronti via ed Edin Dzeko si è già calato nell' Inter . Il bosniaco ha impressionato nel match contro la Dinamo Kiev a Monza per la naturalezza con cui si è integrato negli schemi della squadra nerazzurra di Simone Inzaghi .

"Dzeko, in campo per 45 minuti, ha fatto subito quel che meglio gli riesce, il regista offensivo - scrive La Gazzetta dello Sport -. È venuto incontro, ha appoggiato all’indietro o di lato per far partire un’azione, è risalito per farsi trovare in area. Ha svariato, ha “aperto” corridoi, attaccato la porta".