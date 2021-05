GdS – Inter, fenomeno Lukaku: reti e gioco, dominatore assoluto della Serie A 20/21

L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku è al primo posto nella classifica della Gazzetta dello Sport dei top 100 della Serie A 20/21

"Sul Re dei Cento non ci piove: Romelu Lukaku. Non solo perché ha vinto lo scudetto e segnato 24 gol, ma anche perché è il migliore della Serie A per media voto: 6,70. Reti e gioco. È stato l’anima dell’Inter, con e senza palla, ha sgobbato per sè e per gli altri. Il dominatore assoluto".