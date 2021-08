GdS – Inter, Hakimi-Dumfries è agilità-possanza: il confronto. Ma gol e assist…

La Gazzetta dello Sport paragona Hakimi e Dumfries mettendo a confronto le caratteristiche dei due laterali destri

"In tutti e due la tecnica pura non è la qualità primaria. Hakimi ha un piede buono, ma non finissimo o sublime. Sono due esterni figli del loro tempo, programmati per creare superiorità numerica con azioni ad alta componente di fisicità. Quando spinge in fascia, Dumfries fa valere la prestanza, il “tonnellaggio”. A volte dà l’impressione di litigare un po’ con il pallone, specie sul primo controllo, con la palla che schizza in avanti, ma il suo motore gli permette di recuperare gli attimi perduti, e sullo slancio poi va via. È lucido nelle scelte finali, nel decidere se crossare o appoggiare al centro per il compagno meglio piazzato o tirare lui stesso in porta, in diagonale, con varietà di soluzioni, sul primo o secondo palo. In un aspetto è superiore ad Hakimi, nel gioco aereo".