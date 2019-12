GdS – Inter incosciente, ora c’è un rischio: rispetto al passato la squadra di Conte…

Nonostante le tante difficoltà e le assenze, l’Inter porta a casa il successo contro il Genoa agevolmente con un netto 4 a 0 e risponde alla Juventus tornando in vetta alla classifica a braccetto proprio con i bianconeri.

La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria dei nerazzurri di Conte tra presente e futuro in vista del prosieguo della stagione: “L’Inter si è nutrita di tanta incoscienza ed è stata lussureggiante sulle fasce, specie sulla destra con Candreva, che pare ringiovanito di sei-sette anni. L’unico rischio è la sopravvalutazione: questo 4-0 va preso per quello che è, un’esibizione di forza contro una squadra oggi peregrinante, ma Conte lo sa. La diversità tra l’Inter di oggi e di ieri sta proprio qui, nella consapevolezza che la via migliore alla vittoria sia la filosofia del «passo dopo passo»“.