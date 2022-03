GdS – Inter, Inzaghi deve essere soddisfatto: può vincere Scudetto e Coppa Italia perché…

La squadra nerazzurra esce dalla Champions League a testa alta: per la 'Rosea' Inzaghi non può essere felice ma soddisfatto

"I complimenti di Jurgen Klopp, all’orecchio a fine partita, valgono uno spavento grande così per il tedesco e l’ennesima conferma per Simone Inzaghi che la strada dell’Inter è giusta. Certo, le salite non sono terminate. E le prossime tre partite in campionato diranno molto sulle chance di seconda stella nerazzurra. Ma l’allenatore non può che rientrare a Milano soddisfatto. Felice no, la felicità è bene lasciarla per le vittorie. Ma l’Inter è sempre stata all’altezza delle grandi d’Europa, in questa stagione. Nelle quattro partite contro Real Madrid e Liverpool, oggettivamente club di caratura superiore, le prestazioni sono sempre state di livello. Ecco perché l’Inter ora sa, una volta di più, di potersi giocare fino in fondo le carte per vincere campionato e Coppa Italia".