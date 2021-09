GdS – Inter, ieri ultimo giorno di riposo: Inzaghi in un locale di Milano con…

L'aneddoto legato al tecnico nerazzurro che sembra trovarsi benissimo nella sua nuova città dove ha ritrovato molti amici

Cresce sempre di più il feeling tra Simone Inzaghi e la città di Milano. "Ieri era l’ultimo dei due giorni di riposo dati alla squadra, per Inzaghi l’occasione di familiarizzare ancora di più con la nuova città. Il tecnico è stato avvistato in un locale del centro con gli amici Bobo Vieri e Ignazio Abate", spiega la Gazzetta dello Sport di oggi a proposito del tecnico nerazzurro. Tanti amici per lui in un posto che sta entrando decisamente nel suo cuore.