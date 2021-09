GdS / Inter-Inzaghi, ecco perché si sono scelti. Con De Zerbi un antipasto…

La Gazzetta dello Sport presenta la sfida tra De Zerbi e Inzaghi, i due allenatori di Shakhtar e Inter, in vista della gara di stasera

Il 'Piccolo Genio' sfida l' Inter in un derby personale. Roberto De Zerbi , cresciuto nel Milan, affronta questa sera la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi in un match tra due allenatori della nuova generazione.

La Gazzetta dello Sport assicura: "Un antipasto di futuro, il duello delle panchine 2.0. Perché dopo la generazione di Allegri, Spalletti, Mourinho, Sarri, Gasperini e lo stesso Pioli, ci sono loro. Ci sono 68 chilometri di distanza in linea d’aria a separarli. Brescia, Piacenza e la fine degli anni Settanta, il calcio olandese, un calcio molto diverso da quel che l’Italia s’era abituata per anni a vedere. Non v’è certezza che l’epoca nella quale sono nati li abbia in qualche modo influenzati nel loro lavoro di oggi. Se contano i fatti, la risposta è sì. Se conta il gioco che ama mettere in mostra De Zerbi, la risposta è sì. Se conta quel che Inzaghi ha fatto vedere alla Lazio e in questo mese abbondante di Inter, anche qui sentenza affermativa".