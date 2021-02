GdS – Inter-Juve, pagelle: 4 sufficienti. Handanovic ‘in gita’, ingenuità Young. Conte…

La Gazzetta dello Sport analizza le prestazioni dei calciatori dell’Inter nella sfida d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.

Bene Lautaro Martinez e Nicolò Barella (6,5): “Strappante nella fuga per l’1-0, incursione simile a quella dell’1-0 in Inter-Juve di campionato, chiusa con un cross, ieri basso e l’altra volta alto. Solite corse e rincorse. Il più vivo e vivace. Anche il più solo, in certi sprazzi della gara“. Gli altri due sufficienti sono Skriniar e De Vrij, per la Gazzetta da 6.

Malissimo Handanovic (“Inspiegabile la sua gita fuori porta nell’azione dell’1-2, esce quando Bastoni è ancora in controllo e non c’è bisogno alcuno di abbandonare l’area piccola, motivo per cui forse è più colpevole del compagno. Una deviazione su Bernardeschi“) e Bastoni, con una prova da 4, oltre a Young (4,5). L’inglese “trattiene Cuadrado per un braccio e in altri tempi l’avrebbe scampata, oggi con la Var non si può pensare di passarla liscia: ingenuità colossale. Nel complesso sceglie la linea dell’attendismo, aspetta Cuadrado, non lo attacca“.

Secondo La Gazzetta dello Sport delude anche Conte (5,5): “Senza Hakimi e Lukaku la gara si mette bene lo stesso, ma l’1-0 per paradosso non giova, sottrae mentalità, anziché moltiplicare entusiasmo e motivazioni. L’Inter si assopisce, subisce due gol e non riesce a riemergere, anche se nella ripresa tiene il pallino“.