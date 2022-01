GdS / Inter-Juve, squadra tipo per Inzaghi: torna Calhanoglu, in attacco…

Le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della finale di Supercoppa Italiana tra la sua Inter e la Juventus

Buone notizie per Simone Inzaghi alla vigilia della Supercoppa Italiana, in programma domani sera a San Siro contro la Juventus. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter avrà a disposizione tutti gli uomini dopo il ritorno di Hakan Calhanoglu, che contro la Lazio ha scontato la squalifica.