GdS – Inter, non solo lista Uefa: doppio ruolo per Dimarco. Ma se arrivasse…

Il terzino torna in nerazzurro ed è nella lista dei 'rivalutabili' di Inzaghi, ma non è da escludere una partenza

Per Federico Dimarco è finalmente arrivato il momento tanto atteso, ma non è ancora detto l'ultima parola. Il laterale mancino, reduce da una grande stagione al Verona, torna all' Inter , ma questa volta per restarci, anche se non si può escludere la possibilità di una partenza.

"L’ex Verona è nerazzurro di famiglia e di cuore, ma alla Pinetina né Spalletti né Conte hanno mai avuto occhi per lui. Adesso torna alla base e non solo per ragioni di lista Uefa: il suo mancino torna utile sia da laterale per occupare la casella che fu di Young, sia come terzo di difesa in alcune particolari circostanze - spiega La Gazzetta dello Sport -. Se arrivasse qualcuno con una offerta giudicata adeguata, anche Dimarco diventerebbe una pedina di scambio e vedrebbe svanire ancora il sogno di giocare a San Siro. Ma al momento non c’è traccia di pretendenti, anzi Federico ha avuto ciò che aspettava: sa di essere nella lista dei “rivalutabili” in mano a Simone".