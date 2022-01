GdS – Inter-Liverpool, la Vezzali prepara la deroga Coppe: senza super green pass…

Novità sulle norme relative al super green pass in vista delle Coppe Europee con un provvedimento per i club stranieri

Possibili novità in tema di super green pass in vista delle Coppe. La Gazzetta dello Sport rivela che la sottosegretaria Valentina Vezzali sta lavorando a un provvedimento per permettere anche a chi non è vaccinato o guarito, ma si è sottoposto ai test del tampone, di poter frequentare alberghi e ristoranti.