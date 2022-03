GdS – Inter, la macchina di Inzaghi si è piantata in un momento preciso

Il focus della Gazzetta dello Sport sul calo dei nerazzurri nel girone di ritorno

Si legge sul quotidiano: "Per mesi il suo lavoro aveva incantato avversari e critica, per mesi i suoi giocatori sembrano giocare un campionato a parte. Possesso palla avvolgente e travolgente, occupazione degli spazi, occasioni a ripetizioni e valanghe di gol. Di colpo, però, quella macchina infernale si è piantata, quasi avesse fuso il motore. Nell’officina di Appiano, Simone e il suo staff hanno provato invano a cercare di rimettere in moto la squadra, ma dopo la rimonta subita contro il Milan, con l’Inter dominante per 70’ e poi clamorosamente perdente, è scattato qualcosa nella testa e nelle gambe dei giocatori. Come se quel passaggio in pochi minuti dal più 10 virtuale (considerando il recupero da giocare col Bologna) che avrebbe quasi messo in ghiaccio il discorso scudetto al più 1 (con una gara in meno) di fine match. Una mazzata terribile dalla quale l’Inter non si è più ripresa".