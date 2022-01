GdS / Inter macchina perfetta: difesa top e gol per tutti, c’è la firma di Inzaghi

Il quotidiano esalta i numeri dell'Inter: la squadra di Inzaghi eccelle sia a livello difensivo che offensivo

Alessandro De Felice

In attesa dell'esame europeo col Liverpool di Klopp, l'Inter di Simone Inzaghi prepara un altro test importante della stagione. Domani sera, la formazione nerazzurra sfiderà a San Siro la Juventus nella gara che mette in palio il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana.

Per Inzaghi è l'occasione di mettere in bacheca per la terza volta in carriera il trofeo, dopo quello del 2017 contro Allegri e del 2019 contro Sarri, entrambi vinti proprio contro la Juve.

La Gazzetta dello Sport sottolinea tre peculiarità della formazione nerazzurra guidata dal tecnico piacentino. Qualità che il nuovo allenatore è riuscito a far emergere nella sua squadra.

Inter "macchina bellica"

Con una media di 2,6 reti a partita, l'Inter di Inzaghi è seconda solo al Bayern Monaco (3,2) nei 5 campionati top d'Europa. "Ha costruito pezzo dopo pezzo una macchina bellica senza uguali. Ha trovato traiettorie da gol impensabili, figlie di un gioco cangiante, in cui non contano i ruoli ma le posizioni occupate di volta in volta da giocatori diversi. Non può certo stupire quindi che un centrale come Bastoni mandi in rete un suo collega come Skriniar: difensore per difensore, capita spesso nel luna-park di Simone".

Inoltre la squadra nerazzurra continua a segnare sugli sviluppi delle palle inattive: nessuna squadra ha segnato più gol su rigore (sei) e su sviluppo di corner (otto) in questo campionato.

Con quelli di Skriniar, l'Inter sale a 13 reti da stacco aereo, più di qualsiasi altra squadra delle migliori leghe del continente.

Difesa di ferro

"In questa squadra gli attaccanti difendono, i difensori attaccano e tutto si tiene insieme magicamente". È questa la sintesi della 'Rosea' se si parla di Inter. Il gol di Immobile ha interrotto l'imbattibilità di Handanovic a 587 minuti, ma non cambia la sostanza. Dopo l’ultima giornata solo il Napoli (15 gol incassati contro 16) è davanti ai nerazzurri nella classifica delle reti subite. Anche così l’Inter ha strappato 49 punti dopo 20 gare di A per la prima volta dal 2007-08.

Segnano tutti

Una vera e propria cooperativa del gol. L'Inter continua a mandare in rete tanti calciatori della sua rosa: con Bastoni contro la Lazio sono 16 i calciatori nerazzurri che hanno segnato almeno una volta in questa Serie A. Proprio come l'Atalanta di Gasperini: "Le due nerazzurre italiane sono in vetta anche nella classifica europea di questa specialità, assieme al solito City e alla sorpresa Hoffenheim".