La Gazzetta dello Sport ha fatto il bilancio dopo la chiusura del mercato: per l'Inter bilancio positivo, rosa ancora migliorata

La Gazzetta dello Sport ha espresso il suo giudizio sul mercato dell'Inter. La squadra di Inzaghi ne esce ancora più rafforzata, pur non avendo fatto un mercato stellare. Ha puntellato inserendo parametri zero e trattenendo le certezze.

"I campioni d’Italia hanno puntellato la rosa con ingredienti diversi. Esperienza, giovani e futuribilità. L’acquisto più costoso è stato Martinez, mentre Taremi ha già stregato Inzaghi e tutto lo staff. Zielinski è ancora tutto da scoprire, ma l’esperienza non si discute. L’ultimo colpo è stato Tomas Palacios, centrale argentino mancino arpionato per 6,5 milioni. Ultimo appunto: nessun big è andato via", scrive il quotidiano.