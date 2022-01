GdS – Inter, non solo Pinamonti: individuata un’altra contropartita per Scamacca

Il club nerazzurro studia il piano per abbassare le richieste economiche del Sassuolo per arrivare a Gianluca Scamacca

L' Inter punta Gianluca Scamacca . Il club nerazzurro ha scelto l'attaccante classe 1999 per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Il centravanti della Nazionale è il grande obiettivo della sessione estiva di calciomercato, con l'amministratore delegato Beppe Marotta che è già a lavoro per battere la concorrenza.

"L’Inter possiede giocatori interessanti e graditi a Dionisi, da offrire come contropartita per fare abbassare il prezzo: non solo Pinamonti, sostituto naturale di Scamacca, ma pure il baby difensore Pirola, ora in prestito al Monza".