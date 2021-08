GdS – Inter, oggi l’annuncio di Dzeko: ieri la svolta, il motivo del rinvio

Atteso per oggi l'annuncio ufficiale dell'Inter dell'arrivo di Edin Dzeko dalla Roma: sistemate ieri le ultime cifre

È attesa per oggi la fumata bianca e l'annuncio del passaggio di Edin Dzeko dalla Roma all'Inter. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri l'agente del bosniaco, Alessandro Lucci, era nella sede di viale della Liberazione in compagnia dell'amministrazione delegato nerazzurro Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio.