GdS – Inter, oggi niente tamponi. Attesa per test di ieri: ripresa e nazionali…

La Gazzetta dello Sport riferisce le ultime novità sull'Inter, in attesa dei risultati dei tamponi di ieri al gruppo squadra

In casa Inter si attendono gli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di ieri. Il solo caso di positività di ieri nel gruppo squadra ( non un calciatore ma un membro dello staff ) ha scongiurato il rischio del focolaio, ma nelle prossime ore arriverà il verdetto su eventuali nuovi positivi.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, oggi non sono previsti nuovi tamponi. Dalle risposte di quelli di ieri dipenderà l'eventuale ritorno al lavoro: "Se non ci fossero altri contrattempi tra oggi e domani, la squadra potrebbe tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile già lunedì. Inoltre - come disposto dall’Ats - i calciatori convocati dalle rispettive nazionali non potranno lasciare Milano".