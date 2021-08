GdS – Inter, rivoluzione Dzeko: come cambia la squadra di Inzaghi col bosniaco

La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena del primo giorno di Dzeko all'Inter e come cambia la squadra di Inzaghi

Questa volta ci siamo. Niente ripensamenti o sorprese all'arrivo: Edin Dzeko sarà un calciatore dell' Inter . Come spiega La Gazzetta dello Sport, è stato lo stesso attaccante bosniaco a forzare la mano con la Roma negli ultimi giorni, spingendo per il trasferimento a Milano nel più breve tempo possibile.

"Tutto il gioco è destinato a sgorgare in maniera differente anche grazie al bosniaco. Il nuovo 9 sfrutterà le caratteristiche che lo avvicinano a Romelu (stazza per giocare spalle alla porta, centimetri per il gioco aereo) e aggiungerà il senso del gioco che possiede in dosi maggiori rispetto al suo predecessore. Insomma, Edin sa aggredire la porta con la stessa facilità con cui regala cioccolatini ai compagni. Se Lukaku spesso finiva per allargare la posizione di partenza - preferibilmente sulla destra, per accentrarsi e concludere -, diversa sarà la posizione di partenza del bosniaco, che ama piantare le tende al centro del campo e da lì smistare sulle fasce".