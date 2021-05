GdS / Inter-Roma, Fonseca ne recupera 5: l’ex Santon dal 1′. Mayoral-Dzeko…

Le scelte di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, in vista della gara di questa sera al 'Meazza' in San Siro contro l'Inter di Conte

"La bella notizia per Fonseca è che ha recuperato 5 giocatori che erano a rischio: El Shaarawy, Carles Perez, Villar, Ibanez e Darboe. Con quest’ultimo che dovrebbe partire titolare, avendo vinto sulla carta il ballottaggio proprio con Villar. E per Darboe sarebbe la seconda partita da titolare consecutiva. Anche Kumbulla dovrebbe aver vinto la sfida personale con Ibanez per il posto al fianco di Mancini, oramai leader della difesa. A sinistra il terzino dovrebbe essere Santon, che con il Crotone è entrato bene e che Fonseca dovrebbe preferire a Bruno Peres. Anche in porta altro avvicendamento, con Mirante al posto di Fuzato. Infine Mayoral, che potrebbe fare staffetta con Dzeko".