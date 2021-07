GdS – Inter, Sanchez e la missione di Inzaghi: la mossa del cileno cambia tutto

Alexis Sanchez è pronto a spalmare il suo ingaggio mentre per Inzaghi c'è una missione da portare a termine con il cileno

Lo stesso Sanchez, impegnato in Copa America con il Cile, ha dimostrato di voler restare all'Inter aprendo alla possibilità di rivedere il contratto. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i 14 milioni netti a stagione per due anni potrebbero essere spalmati nelle prossime tre, trasformandosi in poco meno di 5 all'anno. Una mossa importante in chiave permanenza.