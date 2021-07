GdS – Inter, per Satriano c’è la folla. In Italia nuova pista in Serie A

Il giovane uruguaiano ha stupito contro il Lugano e avrà l'opportunità di crescere altrove

Martin Satriano dovrà attendere ancora un po' prima di conoscere la squadra nella quale potrà trovare spazio in prestito. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "C'è la folla per il giovane bomber interista Martin Satriano, già sotto i riflettori di Bruges e Crotone, che lo chiedono in prestito. Nelle ultime ore le pretendenti sono aumentate e si danno battaglia. In Francia si è fatto avanti il Brest che ne ha parlato con l'Inter. In Italia è uscita allo scoperto l'Udinese che ha aperto un discorso con l'entourage dell'uruguaiano. La palla passa a Inter e giocatore".