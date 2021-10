GdS / Inter-Sheriff, la moviola: manca un giallo, le decisioni in area…

La moviola della Gazzetta dello Sport all'indomani del successo per 3-1 dell'Inter sullo Sheriff Tiraspol nel terzo turno del Gruppo D

È da 6,5 la prestazione dell'arbitro olandese Makkelie in occasione della sfida tra l'Inter e lo Sheriff di Champions a San Siro. Il quotidiano premia la prova del direttore di gara: "Conduce la gara con estrema scioltezza e grande serenità. E non sbaglia. Posta in palio alta ma la cattiveria nei contrasti non emerge: così, si alzano solamente due cartellini gialli (giusti) e le situazioni d'area vengono lette nella maniera giusta, in tempo reale e senza aver bisogno dell'ausilio delle telecamere".