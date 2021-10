Inter-Sheriff, pagelle GdS: Dzeko uomo tutto, brilla Perisic. 2 insufficienze

Le pagelle de' La Gazzetta dello Sport dopo il successo per 3-1 dell'Inter sullo Sheriff Tiraspol in Champions League

Alessandro De Felice

Con un bel 8, Edin Dzeko si guadagna la palma di migliore in campo in occasione della sfida tra Inter e Sheriff Tiraspol. La Gazzetta dello Sport esalta la prova del bosniaco: "Squadra caricata sulle spalle, seguitemi, so come si fa. È l'uomo tutto: gol (gioiello), assist per Perisic (palo) e Vidal, una chiusura su una ripartenza che scuote San Siro".

Brillano anche Vidal ("Quando il pallone pesa, lui c'è: quel sinistro scaccia via i fantasmi che si aggiravano per San Siro. Il passo non più quello di una volta, ma può anche bastare così") e Perisic ("Ha vinto una Champions col Bayern, cosa vuoi che pesino sulle spalle partite come questa? Fattore decisivo per la vittoria, il palo gli nega il gol che meritava"). Entrambi si meritano un 7.

Bene anche De Vrij, Barella e Lautaro, tutti da 6,5, così come l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi: "Trova quel che cercava, il successo al primo bivio stagionale. Ha tra le mani una macchina da gol ed è un suo merito, per scelte e impostazione. Sull'equilibrio bisogna lavorare".

Per la 'Rosea' sono due le insufficienze (5,5): Handanovic e Dumfries. Il capitano nerazzurro "è attento su Cristiano nel primo tempo, ma il focus è tutto sulla punizione gol di Thill: parte in ritardo, arriva sul pallone ma riesce solo a toccarlo, senza deviarlo in angolo", mentre l'olandese "guadagna un voto in più con la capocciata per De Vrij e un buon finale. Fin lì era stato quasi disastroso: tre occasioni fallite e la sensazione di essere un pesce fuor d'acqua".

PAGELLE INTER-SHERIFF

Handanovic 5,5; Skriniar 6, De Vrij 6,5, Dimarco 6 (10' st Bastoni 6); Dumfries 5,5, Barella 6,5, Brozovic 6 (40' st Sensi 6), Vidal 7 (30' st Gagliardini 6), Perisic 7 (40' st Kolarov); Dzeko 8 (30' st Sanchez 6), Lautaro 6,5. Allenatore: Inzaghi 6,5.