GdS / Inter-Udinese, Conte pensa a Pinamonti dal 1′: la probabile formazione

Le possibili scelte di Antonio Conte, allenatore dell'Inter, in vista della sfida contro l'Udinese in programma domenica a San Siro

Antonio Conte studia il turnover ponderato in vista dell'ultimo match di campionato contro l' Udinese , in programma domenica alle 15 a San Siro .

Davanti ad Handanovic, che si prepara a diventare il primo portiere per presenze della storia dell'Inter, ci saranno D'Ambrosio, Ranocchia e Skriniar. Hakimi e Perisic sulle fasce, con Vecino, Eriksen e Sensi in mezzo al campo. In avanti Lukaku e Pinamonti.