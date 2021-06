GdS / Italia-Austria, Bastoni in ballottaggio: occasione sfruttata e un’arma…

Il difensore di Inter e Italia Alessandro Bastoni è in ballottaggio con Acerbi per gli ottavi di Euro 2020 contro l'Austria

Alessandro De Felice

L'Italia affronterà l'Austria negli ottavi di finale di Euro 2020 e per Roberto Mancini resta il dubbio su chi sostituirà Chiellini nel caso in cui il capitano degli Azzurri non riuscirà a recuperare dall'infortunio. Secondo La Gazzetta dello Sport, in ballottaggio ci sono Francesco Acerbi e il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni.

"Aver risparmiato Acerbi nel primo tempo con il Galles è un altro indizio: Mancini non lo ha voluto rischiare immaginando di non poter contare su Chiellini negli ottavi. Quindi sabato a Wembley dovrebbe toccare al difensore della Lazio, in netto vantaggio su Bastoni, anche perché più esperto e attrezzato nel presidio della fascia più offensiva. Alle spalle dell’arrembante Spinazzola che sale sempre a ricamare con Insigne, serve copertura più che ulteriore spinta. Il giovane Bastoni comunque ha sfruttato bene l’occasione contro il Galles: numerosi duelli aerei vinti e cross ben calibrati con il suo educatissimo sinistro".

"Altra arma importante dell’interista: il lancio lungo incrociato a innescare la ripartenza. Basti ricordare l’arcobaleno di campionato che mandò in porta Barella contro la Juve nel girone d’andata. In azzurro Bastoni può ripetere lo schema: lancio da sinistra per Barella e Berardi che attaccano la profondità a destra. Insomma, anche se Acerbi è nettamente in vantaggio per una maglia da titolare negli ottavi di Londra, l’opzione Bastoni, più abituato a rompere la linea e ad accorciare in avanti, resta preziosa, anche a partita in corso".