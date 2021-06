GdS – Italia, solo parte atletica per Sensi: oggi la decisione di Mancini

La situazione del centrocampista dell'Inter Stefano Sensi in vista della decisione del commissario tecnico dell'Italia Mancini

Prosegue la preparazione della Nazionale Italiana di Roberto Mancini a Euro 2020 . Ieri la squadra azzurra si è allenata a Roma, in attesa degli ultimi due tagli e l'elenco definitivo dei 26. In bilico la presenza agli Europei del centrocampista dell' Inter Stefano Sensi .

La Gazzetta dello Sport spiega la situazione del calciatore marchigiano: "Ieri, nell’allenamento al "Giulio Onesti" Sensi c’era, ma a metà: per lui solo parte atletica, poi mentre la squadra era impegnata nella partitella si è dedicato al programma quotidiano di cure per l’elongazione al flessore. Mancini solo oggi prenderà l’ultima decisione sulla sua convocazione: se lo inserirà fra i 26, il probabile escluso sarà Cristante. Il romanista sarà invece dentro l’elenco se il c.t. preferirà non avere un altro giocatore “a rischio” oltre a Verratti, che anche ieri si è visto in campo con la squadra per una parte di allenamento, poi concluso a parte".