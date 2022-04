Gds – Juve-Inter, la probabile di Allegri: dubbio Dybala. Zakaria possibile dal 1′

Max Allegri non ha ancora deciso ma ci sono buone possibilità che il dieci agisca alle spalle di Vlahovic

-2 all'attesissimo derby d'Italia che metterà di fronte la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Inter di Simone Inzaghi. Queste le ultime di formazione in casa bianconera, con il dubbio Paulo Dybala : "Max Allegri non ha ancora deciso ma ci sono buone possibilità che il dieci agisca alle spalle di Vlahovic nel match più atteso dell’anno - spiega Gazzetta.it -, che può rilanciare la Juve nella corsa scudetto o comunque consolidare la sua posizione in piena zona Champions. L’alternativa all’argentino al momento parrebbe Morata, più difficile - seppur da non escludere a priori - che si veda dall’inizio il super tridente.

Troppo importante Cuadrado per dare equilibrio alle due fasi, agendo da esterno di destra. Mentre gli altri nodi da sciogliere sono relativi al centrocampo: Zakaria è in netta crescita e potrebbe tornare in campo da titolare, Locatelli appare in vantaggio su Arthur e Rabiot dovrebbe riproporsi da mezzala sinistra. Chi potrebbe alzarsi sulla linea mediana in fase di possesso è De Sciglio, favorito per adesso su Alex Sandro e Pellegrini per la corsia mancina. Meno dubbi al centro, dove Chiellini dovrebbe far coppia con De Ligt e Danilo chiudere il pacchetto difensivo".