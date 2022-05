Juve-Inter, due dubbi per Inzaghi: oggi la decisione su Bastoni, in attacco…

La probabile formazione dell'Inter di Inzaghi in vista della finale di Coppa Italia secondo La Gazzetta dello Sport

Due dubbi per Simone Inzaghi alla vigilia della finale di Coppa Italia tra la sua Inter e la Juventus , in programma questa sera allo stadio 'Olimpico' di Roma.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni è sceso in campo ieri mattina ad Appiano Gentile. Il difensore classe 1999 vuole esserci e si è allenato con una fasciatura: gli indizi portano a una presenza dal 1', anche se la decisione finale verrà presa questa mattina.

In caso di forfait è già pronto Danilo D'Ambrosio. Nessun dubbio in avanti con Dzeko a far coppia con Lautaro Martinez, mentre c'è il solito ballottaggio sulla destra con Dumfries in vantaggio su Darmian.