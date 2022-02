GdS – Juve, contatti con l’agente di Zaniolo. Raspadori se parte Dybala

I bianconeri pianificano il futuro e si cautelano in caso di partenza di Paulo Dybala: nel mirino ci sono Zaniolo e Raspadori

Un ex Inter per la Juventus? Il club bianconero è piombato su Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e della Nazionale cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. La Gazzetta dello Sport rivela:

"I contatti con l’agente ci sono e risalgono a dicembre, primo passo concreto per una trattativa che può svilupparsi in primavera. Zaniolo alla Juventus piace e soprattutto piace al suo allenatore: Massimiliano Allegri lo apprezza da tempo".

Nel mirino dei bianconeri, che vogliono cautelarsi in caso di addio in estate di Paulo Dybala, c'è anche Giacomo Raspadori:

"L’identikit di un possibile, eventuale sostituto di Dybala, già tracciato da Allegri insieme al club bianconero, infatti conduce a Giacomo Raspadori, 21 anni, un contratto con il Sassuolo fino al 2024 e 7 gol in questa stagione, gli stessi di Dybala. Giovane, italiano e con uno stipendio sostenibile, oltre alla fame di successi che spesso manifesta di più chi non ha ancora trofei in bacheca".