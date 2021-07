GdS – La singolare estate delle stelle Inter: Lukaku e Lautaro…

Il focus del quotidiano sui due attaccanti nerazzurri che si allenano duramente anche in vacanza

C'è un filo che unisce Romelu Lukaku e Lautaro Martinez anche a chilometri di distanza. Lo evidenzia la Gazzetta dello Sport nel focus di questa mattina sui due attaccanti nerazzurri: "Sarà che quando si vince c’è una strana voglia di non fermarsi mai. Un’energia nuova, positiva, che ti lascia addosso il desiderio di riprendere in fretta il filo appena interrotto. Però è singolare l’estate delle stelle nerazzurre. Dopo le immagini di Romelu Lukaku che sgobba all’alba e mostra i muscoli al mondo, ecco che dal Sudamerica arriva la risposta dell’amico Lautaro Martinez.

E il sorriso del Toro è ancora più largo di quello di Romelu: non solo lo scudetto, il primo della carriera, ma anche la Coppa America vinta in casa del Brasile, nel tempio del Maracanà e accanto all’idolo Messi. Cosa chiedere di più? Ma Lautaro è un tipo romantico, legato al suo passato e ai suoi luoghi d’origine. E allora ha deciso di passare un pomeriggio speciale in Argentina, indossando calzoncini e scarpette per andarsi ad allenare con l’Atletico Liniers, club di Bahia Blanca – la sua città Natale – dove ha mosso i primi passi da calciatore".