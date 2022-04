GdS – Inter, Lautaro al bivio: il ‘Toro’ a caccia del gol per scudetto e futuro

L'attaccante argentino vuole sbloccarsi e tornare al gol per trascinare l'Inter verso lo scudetto e tenersi i nerazzurri

"Ecco, gli interisti vogliono un nuovo re, un nuovo idolo da sbandierare con orgoglio in giro per il mondo. Nell’immaginario collettivo, questo doveva essere l’anno di Lautaro: nuova vita, nuova leadership, nuovo contratto" scrive La Gazzetta dello Sport.

L'Inter è ripartita con due vittorie consecutive, la prima doppietta del 2022, contro Juventus e Verona: ora tocca a Lautaro sbloccarsi nuovamente dopo 40 giorni e quel filotto iniziato con la tripletta alla Salernitana (prime reti del 2022 in A) e chiusi con l’acuto straordinario ad Anfield contro il Liverpool.

Oltre a guidare l'Inter nella volata Scudetto, l'attaccante argentino deve convincere la società nerazzurra a puntare su di lui per il futuro.

"Lautaro è un pezzo pregiato del mercato internazionale, un giovane con un futuro radioso davanti e un presente comunque già da top player. La sua volontà è sempre stata quella di legarsi a lungo all’Inter: ma per farlo, non c’è altra strada che dimostrare sul campo di essere insostituibile e convincere, a suon di gol, la società a non ascoltare le offerte che arriveranno - eh sì, perché arriveranno, e lo sanno bene ai vertici del club -, dalla Spagna e chissà, magari anche dall’Inghilterra".