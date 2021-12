GdS – Lautaro mette la quarta: trascina l’Inter a suon di gol. Il 2021 e Lukaku…

L'attaccante argentino, Lautaro Martinez, trascina l'Inter con una doppietta col Cagliari: in gol per la quarta partita di fila

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, con la doppietta contro il Cagliari il 'Toro' fa segnare un nuovo record personale: quattro gare di fila in rete in Serie A . Ora l'argentino è a quota 10 gol in campionato ed è il miglior marcatore della squadra.

"Il problema non è tanto il secondo rigore fallito da Lautaro nel giro di un mese (l’altro al derby, stessa porta e stesso destino, ma in totale sono 4 gli errori dal dischetto da quando veste la maglia dell’Inter su 13 trasformazioni) ma quanto far capire al Toro che conoscendo tutti i modi possibili per andare in gol, forse sarebbe il caso di lasciare per un po’ l’incombenza rigori ad altri, tipo un Calhanoglu quasi infallibile in carriera (22 su 25)".