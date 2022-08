GdS / Lecce-Inter, le probabili formazioni: c’è Brozovic, Baroni senza difesa

Le possibili scelte dei due allenatori, Baroni e Inzaghi, in vista del match in programma questa sera al Via del Mare

L'Inter si presenta al primo appuntamento stagionle con la formazione migliore. Simone Inzaghi avrà a disposizione questa sera la formazione tipo in occasione della sfida del 'Via del Mare' contro il Lecce.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Brozovic ha recuperato e sarà regolarmente in campo, così come Gosens, che vince il vero ballottaggio con Dimarco.

Gli unici due assenti saranno D'Ambrosio, che ha provato fino all’ultimo ad essere della partita ma che alla fine resterà a riposo fino alla ripresa degli allenamenti, e Casadei per motivo di mercato, con il club che non vuole correre alcun rischio.

Davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo spazio ai soliti tre, Calhanoglu Brozovic e Barella, con Gosens e Dumfries sulle corsie esterne. In avanti torna la Lu-La con Lukaku accanto a Lautaro Martinez.

Problemi di formazione, invece, per Baroni, con l'emergenza totale in difesa: mancano i titolari Tuia e Dermaku e il nuovo arrivato Cetin non è al top. Assente a centrocampo pure Askildsen.