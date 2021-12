GdS – L’Inter impressiona, è favorita per lo Scudetto: Inzaghi e la ‘vedova’ di Conte…

L'analisi del giornalista de' La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria per 3-0 dell'Inter allo Stadio Olimpico contro la Roma

"Il salto più importante lo fa il Milan. Ma il risultato che più impressiona in prospettiva, per come si produce, è quello dell’Inter". Nella rubrica "Il Tema del Giorno", il giornalista della Gazzetta dello Sport Nino Minoliti analizza così gli anticipi del sabato del 16° turno di Serie A.

"L’Inter appare meglio attrezzata per la corsa allo scudetto. Ieri sera all’Olimpico la superiorità degli uomini di Simone Inzaghi è stata a tratti imbarazzante e nemmeno il 3-0 riesce a renderla completamente.

José Mourinho ha difeso i suoi ragazzi dicendo che quando uno dà tutto, non è obbligato a dare di più. Un modo indiretto per dire che la rosa a sua disposizione - pure al netto di infortuni e squalifiche - è modesta, o quanto meno non adatta a un campionato d’alta quota. Il che può anche essere vero, com’è vero che sinora non s’è visto il valore aggiunto che un allenatore dello spessore di Mou dovrebbe garantire.

Valore che invece Inzaghi ha dato - eccome se lo ha dato - all’Inter “vedova” di Antonio Conte. La squadra nerazzurra gioca bene, dà spettacolo, segna e non subisce, sfrutta la tecnica dei suoi giocatori senza comunque rinunciare a quella fisicità che è ormai un marchio di fabbrica. E tutto questo avendo perso Romelu Lukaku e Achraf Hakimi e avendo dovuto rinunciare a Christian Eriksen. Chi temeva l’implosione dell’Inter, non solo può registrare che non si è nemmeno lontanamente verificata, ma deve riconoscere che la squadra si sta mantenendo su livelli di rendimento persino superiori a quelli della scorsa stagione, visto che si è già guadagnata gli ottavi di Champions, sempre falliti nel recente passato. Quindi complimenti a Inzaghi, ai giocatori e naturalmente ai dirigenti, da Beppe Marotta in giù, usciti con grande perizia dalla tempesta di quest’estate".