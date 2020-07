GdS – Lotta scudetto, Inter la più in forma delle tre. Per la Lazio decisivo un recupero

Cosa servirà ad una tra Juventus, Lazio e Inter per staccare le altre due in classifica? La Gazzetta dello Sport pone l’accento su un aspetto della lotta scudetto: “Determinante sarà la condizione fisica, generale e dei giocatori: chi riuscirà a migliorarla potrebbe sfruttare il rush finale. Al momento stanno bene tutte e tre. L’Inter ha sofferto in qualche partita ma non per la corsa, anzi. Sembra la più in forma. E nel motore dell’attacco ha inserito un Sanchez in gran spolvero da aggiungere a Lukaku e Lautaro. La Lazio dopo la ripartenza ha perso 3 punti dalla Juve per la sconfitta con l’Atalanta: un primo tempo forsennato e poi è scoppiata. Fuori forma? Macché. Le altre gare le ha vinte in rimonta, vuol dire che ha gamba, oltre che carattere e qualità, per ribaltare le situazioni. Ora per Inzaghi sarà decisivo recuperare Leiva, troppo importante per il gioco, e Lulic, perché ha la rosa più corta di Inter e Juve, dove Ronaldo e Dybala hanno messo il turbo. Con le difese stanche, chi avrà i suoi campioni al top, sarà un passo avanti alle altre”.