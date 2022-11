Gds – Nainggolan, il Monza lo cerca ma per pochi soldi. E segue anche Gagliardini

E' finita l'avventura di Radja Nainggolan con l'Anversa. Il centrocampista ex Inter è stato infatti scaricato dal club belga a causa di qualche comportamento extra-campo poco professionale e ora è in cerca di una nuova sfida. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Se gli scattasse la molla, potrebbe aiutare qualcuno e c'è chi in Serie A avrebbe ancora bisogno di uno come lui. Radja ha confessato che lo ha cercato Galliani per il Monza ma “a pochi soldi”, lo stesso Monza che insegue Gagliardini e che in qualche modo dovrà puntellare in mezzo aspettando il rientro di Stefano Sensi".