GdS – Napoli, Gattuso ha già deciso su Ruiz e Mertens? Possibile novità in avanti

L’Inter affronterà questa sera al San Paolo il Napoli di Rino Gattuso nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle ultime di formazione degli azzurri: “Il dubbio se l’è portato dietro, Rino Gattuso. Ha rimandato ogni decisione sulla formazione, a stamattina. L’impressione è che giocheranno sia Fabian Ruiz sia Dries Mertens, entrambi con una leggera sofferenza muscolare, causata dalle fatiche di questo periodo. Nessuno dei due, però, ha dato l’impressione di voler desistere nella rifinitura di ieri pomeriggio, che si è svolta al San Paolo anche se non hanno forzato”.

La sorpresa potrebbe essere rappresentata dall’ex di turno: “Potrebbe esserci una novità, a prescindere dai dubbi Mertens e Fabian Ruiz. Gattuso potrebbe preferire Matteo Politano a Callejon. L’esterno spagnolo potrebbe non essere nella condizione mentale giusta per garantire il solito apporto. La questione legata al contratto, che scadrà a fine mese, probabilmente non lo rende sereno e l’allenatore non ha alcuna intenzione di rischiare. Ci sono stati timidi tentativi per trovare un’intesa sul rinnovo, ma i segnali sono negativi”.