GdS – Per fare un’Inter ci vogliono 44 Sheriff: a San Siro sarà Davide contro Golia

I numeri a confronto tra l'Inter e lo Sheriff Tiraspol, alla vigilia della sfida di Champions League in programma a San Siro

Alla vigilia della sfida tra l' Inter e lo Sheriff Tiraspol , gara in programma a San Siro e valida per il terzo turno del Gruppo D di Champions League, La Gazzetta dello Sport confronta i numeri - in termini economici - delle due squadre.

"Per fare un’Inter ci vogliono 44 Sheriff. Il valore della rosa del club viaggia sui 12 milioni di euro, quella milanese sui 526. Lautaro ne vale 80. Castañeda, il capitano, 1. Ancora: l’ingaggio più ricco dei nerazzurri è quello di Sanchez, sui 7 milioni netti. Con questi soldi lo Sheriff si paga l’intera rosa di una trentina di giocatori, di cui 24 stranieri (17 in lista Uefa) di 16 nazionalità. Domani è il classico Davide e Golia. Anche se ora il club della Transnistria, regione a est della Moldavia, può ben festeggiare: fra preliminari, ingresso nel girone, 2 vittorie, diritti tv e sponsor, ha messo su un gruzzolo da 25 milioni.

Ecco, perché la Champions è sempre stata l’obiettivo n.1 del club comprato nel 1997 dalla Sheriff Company, allora sponsor di un club di C, settore edilizio, distribuzione e petrolio Coi soldi di Victor Gusan, ex poliziotto ed ex agente del Kgb -, in due stagioni lo Sheriff è salito in A. Poi ha dominato".