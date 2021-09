Inter, Sensi si scalda ma Lautaro lo insidia: Inzaghi, dilemma modulo. Correa…

La Gazzetta dello Sport fornisce le ultime novità di formazione in casa Inter alla vigilia della trasferta di Marassi con la Sampdoria

Alessandro De Felice

L'Inter vuole subito dare il primo strappo al campionato e approfittare degli scontri diretti in programma nel terzo turno con Napoli-Juventus e Milan-Lazio. Simone Inzaghi cerca il riscatto dopo la sconfitta della passata stagione con i biancocelesti a Marassi per 3-0 e valuterà oggi pomeriggio nella rifinitura le condizioni dei sudamericani Lautaro e Correa, rientrati a Milano da poche ore dopo l'impegno tra l'Argentina e la Bolivia.

La Gazzetta dello Sport spiega: "Se le sensazioni saranno positive, Inzaghi potrebbe anche decidere di schierare titolare uno dei due accanto a Dzeko e magari optare per una staffetta tra i due anche pensando al debutto in Champions di mercoledì". Un dubbio che Inzaghi scioglierà solamente domani mattina, a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro la Sampdoria, in programma alle 12:30.

Stefano Sensi resta il favorito nel 3-5-1-1 per ricoprire il ruolo alle spalle di Dzeko, ma le quotazioni del centrocampista marchigiano sono in calo. "L’idea di lasciare in panchina entrambe le stelle argentine forse può essere un azzardo".

Per affiancare Dzeko, Lautaro è in vantaggio sul connazionale Joaquin Correa. Nel pomeriggio è in programma la rifinitura ad Appiano Gentile, con Inzaghi che dovrà decidere: "Affidarsi al modulo con cui ha strapazzato il Genoa, con Sensi libero di scambiare il ruolo di “sotto punta” con Calhanoglu e non dare riferimento tra le linee, oppure riaffidarsi a Dzeko-Lautaro come a Verona, dove i due per la prima volta hanno giocato insieme".