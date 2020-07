GdS – Scudetto, prova del 9: Lazio e Inter hanno motivi per crederci ancora

Nove giornate al termine della Serie A e il discorso scudetto sembra poter riservare ancora delle sorprese. La Gazzetta dello Sport spiega: “Juventus, Lazio e Inter sono attese a una prova del 9 meno matematica e ancora più fallibile: nove giornate alla fine per vedere chi si arraffa questo scudetto anomalo. Fosse un campionato normale, la Juve cannibale di questi anni avrebbe quasi in tasca il nono scudetto consecutivo. Ma in quest’estate bollente, in tutti i sensi, i pericoli sono dietro l’angolo. E anche gli 8 punti di distacco sull’Inter, sui 27 a disposizione, non sono un tesoretto sinonimo di garanzia. Figuriamoci i 4 sulla Lazio, tanto più che c’è lo scontro diretto. Scontro che la Juve gioca in casa, certo. Ma senza la spinta dello Stadium pieno. Le sfide nel silenzio smorzano il fattore campo. In Italia, e in tutta Europa, la media delle vittorie in trasferta è aumentata di parecchio. Insomma, la banda Sarri resta la squadra favorita, ovvio, ma le inseguitrici, soprattutto la Lazio, hanno motivi per crederci ancora”.