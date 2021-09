GdS / Shakhtar-Inter, le pagelle: Skriniar insuperabile, male Dzeko. Dumfries…

Le pagelle de' La Gazzetta dello Sport dei calciatori dell'Inter all'indomani del pari a reti bianche sul campo dello Shakhtar Donetsk

La grande delusione porta il nome di Edin Dzeko, il peggiore dei suoi secondo La Gazzetta dello Sport con un 5: "Se la cosa migliore è un salvataggio su Alan Patrick, vuole dire che non è serata. Fallisce da due passi un gol da partitella del giovedì". Insieme al bosniaco steccano anche Vecino ("Paganini non ripete e neppure Vecino. La buona prova con l'Atalanta resta isolata, non dà appoggio a Brozovic e non si inserisce"), Dumfries ("Perde le misure su Solomon, per sua fortuna c'è Skriniar a proteggergli le palle. Aggiunge niente in fase offensiva: deve crescere") e Dimarco ("Voglia matta di dimenticare il rigore ma con Dodò straperde il duello. Più volte sorpreso, un passo indietro sensibile").